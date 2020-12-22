متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة القس روفائيل ميخائيل راعى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس روفائيل ميخائيل، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا اليوم الأب الفاضل القس روفائيل ميخائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لايبارشية حلوان والمعصرة، عن عمر تجاوز ستين عاما قضى منها ما يقارب ٢٤ سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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ولد الأب الراحل في السابع من أكتوبر عام ١٩٦٠ ، وسيم قِسًّا بيد نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة في السابع من مارس ١٩٩٧.

وأعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون عدم استقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديس الأنبا بيشوي، "نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون عن عدم استقبال الزائرين".

وأضاف البيان أن القرار يتضمن أيضا عدم استقبال الأباء الكهنة وأسر الرهبان والسر الراغبة في معمودية أطفالها وذلك حتى إشعار آخر.

وتابع قائلا، نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

وعلم موقع "دوت الخليج" الإخباري أن هناك اتجاها قويًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والمقرر له مساء السادس من يناير وإقامة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني واقتصار الصلوات على الآباء الأساقفة وعدد محدود من الشمامسة والرهبان.

ومن المنتظر أن تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارها بعدم وجود أي استقبالات رسمية بالمقر البابوي صباح يوم العيد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة حفاظا على أبنائها من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع إعلان عدد من الدول وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا.