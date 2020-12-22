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ولد الأب الراحل في السابع من أكتوبر عام ١٩٦٠ ، وسيم قِسًّا بيد نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة في السابع من مارس ١٩٩٧.
وأعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون عدم استقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديس الأنبا بيشوي، "نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون عن عدم استقبال الزائرين".
وأضاف البيان أن القرار يتضمن أيضا عدم استقبال الأباء الكهنة وأسر الرهبان والسر الراغبة في معمودية أطفالها وذلك حتى إشعار آخر.
وتابع قائلا، نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.
وعلم موقع "دوت الخليج" الإخباري أن هناك اتجاها قويًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والمقرر له مساء السادس من يناير وإقامة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني واقتصار الصلوات على الآباء الأساقفة وعدد محدود من الشمامسة والرهبان.
ومن المنتظر أن تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارها بعدم وجود أي استقبالات رسمية بالمقر البابوي صباح يوم العيد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة حفاظا على أبنائها من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع إعلان عدد من الدول وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة القس روفائيل ميخائيل راعى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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