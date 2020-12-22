درية شرف الدين: الإعلام يعد المجال الأمثل لممارسة حرية الرأي والتعبير وأسمى حقوق الإنسان

قال الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق إن الإعلام يعد المجال الأمثل لممارسة حرية الرأي والتعبير وأسمى حقوق الإنسان، مضيفة "إننا حاليا في مصر نبني وننفذ مشروعات تنمية كبرى".

وأشارت شرف الدين إلى أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد وحدها في الساحة بعد تواجد مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبح لها دور قوي في نشر الوعي.

جاء ذلك خلال كلمتها مساء اليوم الثلاثاء خلال ندوة حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية وافتتحها مدير المكتبة مصطفي الفقي والسفيرة فاطمة الزهراء عتمان ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالمكتبة مي مجيب.

وأوضحت "شرف الدين" أن الاعلامي يؤدي دوره في ظل حصوله على حقوقه؛ ويعمل في ظل مجتمع مدني ووسط ديمقراطي، ولابد من إدراك قيمة وقدر الإعلاميين، مشيرا إلى اهمية حصول الاعلامي على تدريب خاص للإلمام بالقوانين ومواد الدستور والاتفاقيات الدولية.

وألمحت إلى أنه في ظل المشروعات التنموية لابد من تأسيس قيم التسامح والاستقرار، وعلى رأسها حقوق الإنسان التي بدونها سيتم صناعة الفوضى.

شارك في ندوة مكتبة الاسكندرية حول (حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة)، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، ونيافة الانبا إرميا مدير المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، و السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان، و الاستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتورة درية شرف الدين وزير الاعلام الاسبق.