“للموظفين العاملين بالدولة” تعرّف على رصيدك من الإجازات الإعتيادية وفق قانون الخدمة المدنية

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محمد سياف - ابو ظبي - يكفل قانون الخدمة المدنية العديد من المزايا للموظفين العاملين بالدولة، ومنها الإجازات الإعتيادية، ويحصل عليها الموظفين المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويرصد مصر فايف لقراءه عدد أيام الإجازة الإعتيادية التي يحصل عليها الموظف سنوياً وتكون بأجر كامل وفق المادة 48 من القانون.

تعرّف على رصيدك من الإجازات الإعتيادية وفق قانون الخدمة المدنية

حيث تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف لإجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل وليس من ضمنها العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية وكذلك الإجازات الأسبوعية.

ونص قانون العمل، على إمكان حصول الموظفين العاملين بالدولة على الإجازات الإعتيادية، ويمكن للموظف حساب هذه الإجازات وفق ما يلي:

1- يحصل الموظف في السنة الأولى على 15 يوم إجازة اعتيادية.

2- في السنة الثانية يحصل العامل على إجازة 21 يوم.

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3- من أمضى أكثر من 10 سنوات في وظيفته يحصل على 30 يوم إجازة اعتيادية في السنة الواحدة.

4- كل من تجاوز الـ50 من عمره أو ذوي الإعاقة يحصلون على إجازة اعتيادية 45 يوم في السنة.

أما إذا قلت مدة خدمة الموظف عن سنة في وظيفته تكون الإجازة الإعتيادية له بحسب المدة التي قضاها، بشرط أن يكون قد تجاوز مدة الستة أشهر في مهنته.