البابا تواضروس الثانى يقدم كتاب معجم المصطلحات الكنسية

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وقال البابا إن إصدار معجم المصطلحات الكنسية عمل جليل للمعرفة والدارسين والباحثين، مضيفا: "أهنئ أبونا أثناسيوس على هذا المجهود"، كما قدم البابا التهنئة لدير الأنبا مقار ناشر الكتاب.
والمعجم منتج لرحلة من البحث الشاق، فى كافة مناحى الحياة الكنسية، امتدت على مدى أربعين سنة خلت، وتلخصت فى هذا المعجم، وقال الأب أثناسيوس: "أراد الربُ أن يطبع خاتم الكنيسة على نهاية الرحلة، حين تفضل قداسة البابا تاوضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالموافقة على تصدير المعجم، بطرس البركة بيد قداسته. ضارعًا إلى ربى يسوع المسيح أن يجعل من هذا المعجم شمعة مضيئة، فى كنيسته المقدسة، تُهدى سُبل الداخلين إليها، وهديًا للمبحرين الراجون بلوغ الميناء الهادئ، ومرساة مؤتمنة عند الشدة والحاجة لعون المسافرين، الغرباء، القاصدين، الوطن الأفضل السماوى".
وكان معجم المصطلحات الكنسية، قد صدر فى ثلاثة أجزاء منفصلة زاد عليه الكثير والكثير، وجمع فى كتاب واحد، بناء على طلب من قداسة البابا تواضروس وبتقديم قداسته، ليكون هذا المعجم هو المرجع الموثق والدليل الهادى لكل باحث قبطى عن المصطلحات الكنسية.
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