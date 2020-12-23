صدور أول كتاب عن الرؤية الأرثوذكسية لوباء كورونا

جدة - نرمين السيد - ويواكب الكتاب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فى كل العالم، وانتشار الفيروس فى موجته الثانية بسلالات جديدة، حيث ارتفعت أيضًا موجات الحيرة والإحباط والقلق والخوف من هذا الوباء.

ويجيب الكتاب عن التساؤلات حول الوباء ومنها:

- ماذا وراء هذه الظاهرة الصعبة التى يعانى منها العالم كله؟

- لماذا سمح الله بهذه الضيقة المُرّة؟

- هل السماح الإلهى بانتشار الوباء علامة على غضب الله؟

- هل هذا الوباء هو أحد الظواهر والعلامات التى وردت فى الكتاب المقدس خاصة فى سفر الرؤيا عن نهاية العالم وقرب المجىء الثانى للسيد المسيح؟

- لماذا سمح الله بسرعة انتشاره مما أدى إلى إغلاق دور العبادة فى أغلب دول العالم؟

- لماذا سمح الله بتحجيم الصلوات الكنسية؟

- ماذا انتفعنا من السماح بانتشار فيروس كورونا؟

وقدم الكتاب إجابات على الكثير من الأسئلة بأسلوب هادىء ومتزن، مُستخدمًا الكتاب المقدس وكتابات الآباء وخبرات إيمانية من حياة القديسين. ووفرت كنيسة مار جرجس اسبورتنج بالإسكندرية.

وصدر الكتاب أونلاين بعدة لغات، إلى جانب نسخته الورقية.