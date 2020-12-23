بضمان بيتك.. البنك الأهلي المصري يوفر قرض 80% من قيمة العقار

يوفر البنك الأهلي المصري القرض بضمان العقار بقيمة تبلغ 80% من قيمة العقار، لوا تزيد النسبة الشهرية التي يحصل عليها البنك الأهلي المصري عن 40% من الدخل الشهري للعميل.

شروط الحصول على القرض بضمان العقار من البنك الأهلي



• يجب على العميل تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية.

• يجب تقديم ورقة توضح مفردات المرتب الشهري للعميل للموظف الحكومي أو الخاص.

• يشترط توفير ايصال كهرباء أو غاز أو تليفون أو ماء حديث، وذلك لتأكيد عنوان المنزل الحالي للعميل.

• صورة من ملكية العقار، تم تسجيلها بالشهر العقاري.

• توفير عقد تأسيس الشركة، مع السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لأصحاب المهن الحرة.

• إذا توفر للعميل دخل أخر غير المرتب فعليه أن يقوم بإثباته بالأوراق المطلوبة من قبل البنك.

اقرأ أيضًا.. البنك الأهلي المصري يوفر 4 شهادات ادخار بالجنيه.. دوت الخليج ينشر تفاصيلهم

• فى حالة عدم التزام العميل بدفع مستحقات البنك، يمكن للبنك التحفظ على العقار.• خسارة كافة الاموال، فى حالة خسارة المشروع الاستثماري الذي تم انشاؤه.