يوفر البنك الأهلي المصري القرض بضمان العقار بقيمة تبلغ 80% من قيمة العقار، لوا تزيد النسبة الشهرية التي يحصل عليها البنك الأهلي المصري عن 40% من الدخل الشهري للعميل.
شروط الحصول على القرض بضمان العقار من البنك الأهلي
• يجب على العميل تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية.
• يجب تقديم ورقة توضح مفردات المرتب الشهري للعميل للموظف الحكومي أو الخاص.
• يشترط توفير ايصال كهرباء أو غاز أو تليفون أو ماء حديث، وذلك لتأكيد عنوان المنزل الحالي للعميل.
• صورة من ملكية العقار، تم تسجيلها بالشهر العقاري.
• توفير عقد تأسيس الشركة، مع السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لأصحاب المهن الحرة.
• إذا توفر للعميل دخل أخر غير المرتب فعليه أن يقوم بإثباته بالأوراق المطلوبة من قبل البنك.
اقرأ أيضًا.. البنك الأهلي المصري يوفر 4 شهادات ادخار بالجنيه.. دوت الخليج ينشر تفاصيلهم
سلبيات الحصول على قرض بضمان العقار
• فى حالة عدم التزام العميل بدفع مستحقات البنك، يمكن للبنك التحفظ على العقار.
• خسارة كافة الاموال، فى حالة خسارة المشروع الاستثماري الذي تم انشاؤه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بضمان بيتك.. البنك الأهلي المصري يوفر قرض 80% من قيمة العقار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.