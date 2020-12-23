رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد مجلس الشوري الاندونيسي اليوم

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء وفداً برلمانياً اندونيسياً، برئاسة السيد الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي.

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وكانت قد استقبل رئيس مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية حشد من الوزراء وكبار المسؤولين في الداخل والخارج، كما عقدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ موخرا برنامجا تدريبيا يستمر لمدة أسبوع، تحت رعاية المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس.

ويشمل البرنامج لمحة تعريفية عن المجلس، واختصاصاته، وأجهزته البرلمانية، ودور اللجان النوعية به، واختصاصاتها فى اللائحة، كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكاتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.

كان مجلس الشيوخ وافق نهائيًا على مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل المجلس، ورفعه إلى رئيس الجمهورية.

وفي ختام الجلسة العامة، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنه سيتم إخطار أعضاء المجلس بموعد الجلسة البرلمانية القادمة فور تحديدها.

