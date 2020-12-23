صور.. أسقف طما يدشن المعمودية ويرسم 35 شماسا بقرية الحديقة

جدة - نرمين السيد - تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس، حيث تم تدشين معموديتين للكبار والصغار بالكنيسة، شمل التدشين أيضًا أيقونات المعمودية وبعض أوانى الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب، وخلال الكلمة الروحية التى ألقاها نيافة الأنبا إسحق، هنأ مجمع الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وشعب الإيبارشية، بالتدشين، وقدم أباء كهنة الكنيسة هدية تذكارية لنيافته بمناسبة مرور عامين لتجليسه على كرسى إيبارشية طما. وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 35 شماسًا فى رتبة "المرتل" للخدمة بالكنيسة ذاتها. كما عمد نيافته أربع أطفال من أبناء الكنيسة فى المعمودية الجديدة عقب تدشينها.

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