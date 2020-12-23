إبراهيم العربي: الجودة والتكنولوجيا المتطورة تأشيرة عبور المنتجات المصرية إلى العالم

أكد المهندس، إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أن من أهم العوامل المؤثرة في زيادة الصادرات المصرية، هي جودة المنتجات المصرية والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى السعر المنافس.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن تجربة مجموعة العربي المصرية مع الشركات اليابانية التي امتدت لعقود منذ ما يقرب من 50 عامًا، تم خلالها اكتساب خبرة كبيرة من الجانب الياباني، والذي يهتم بالجودة العالية، حتى أصبحت المجموعة تصدّر إلى 60 دولة حول العالم، منتجات "تورنيدو" بفضل الجودة والتكنولوجيا اليابانية التي تستخدم في مصانعها بجمهورية مصر العربية.

وأضاف "العربي" أن الصناعة الوطنية تحتل الآن مرتبة مُتقدمة بين دول المنطقة، مشيرًا إلى أن ماركة تورنيدو تفوقت من حيث التكنولوجيا والجودة على العديد من الماركات العالمية في السوق المصرية والأسواق الخارجية؛ لكونها نتاج تجارب عديدة وقوية مع ماركات كبيرة وعريقة عالميًا.