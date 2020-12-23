فيديو .. باتمان المصرى : نمت وصحيت لقيت الدنيا كلها مقلوبة عليا

جدة - نرمين السيد - قال باسم رؤوف، المعروف بـ "باتمان المصرى" أو "الرجل الوطواط"، إن فكرة الإتيان بسيارة بـ 3 عجلات ووضع ماسك على وجهه جاءته من عام ونصف، وهدف منها إلى إسعاد الشباب والأطفال، وإدخال السرور عليهم كونه يشبه الشخصية الشهيرة "باتمان".





وأضاف، خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، أن سيارته تشبه الموتوسيكلات إلا الموتور الخاص بها هو موتور سيارة، لافتا إلى أنه يبلغ من العمر 27 عاما ويصمم على ارتداء الماسك لأنه أكثر واقعية مع سيارة باتمان.

وأشار باتمان المصرى إلى أن رد فعل الناس إيجابى تجاه السيارة وتجاه شكله فيها، مؤكدا أنه نزل بسيارته من منزله بصورة طبيعية أول مرة، ثم عاد إلى بيته وفى الصباح "وجدت الدنيا كلها مقلوبة عليا"، لافتا إلى أن رجال المرور يتعجبون من قيادته السيارة إلا أنه مع مرور الوقت يتفهمون الأمر، قائلا: "أنا ورقى كله سليم".

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