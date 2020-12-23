5 شهادات ادخار في بنك مصر بعائد مختلف.. دوت الخليج ينشر التفاصيل

ينشر دوت الخليج 5 شهادات ادخار يطرحها بنك مصر بعائد مختلف، تتنوع في العائد عليها، وإمكانية الحصول عليها واسترادها بدورية مختلفة، ولعل من أبرز مايبحث عنه عملاء بنك مصر في الشهادات الادخارية الفوائد، لذا نوضح كافة تفاصيلها.

1- شهادة القمة

- للأفراد الطبيعيين فقط، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل العائد الخاص ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

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3- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

4- الشهادة الثلاثية

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

5- شهادة الاختيار

- إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 أو 10 سنوات.

- القيمة الاسمية للشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

- استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- الاقتراض بضمان الشهادة.