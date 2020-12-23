تردد في الأونة الأخيرة مهاجة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شركة فودافون مصر لأسباب مختلفة بين ضعف وغياب الشبكة أو سوء معاملة خدمات العملاء، لذا رصد دوت الخليج أكثر من مرة شكاوي عملاء فودافون عن الخدمات المقدمة لتكون رؤية واحدة أمام إدارة الشركة لاتخاذ الشكاوي في اعتبارها والعمل على التطوير.

شكاوي عملاء فودافون

في إطار عرض دوت الخليج أبرز شكاوي عملاء فودافون عن ضعف الخدمات المقدمة والشبكة، تداول رواد السوشيال ميديا العديد من الشكاوي المختلفة عن أداء فودافون مصر في الفترة الماضية، لاسيما في ظل الحديث عن أزمة صفقة بيع فودافون للشركة السعودية للاتصالات الأمر الذي جعل العملاء يترددون في استكمال خدماتهم مع الشركة، ومنهم من لجأء للتحويل لشركات الاتصالات الأخري في المجتمع المصري، وبالتالي أصبحت في فودافون في مأزق وعليها إدارك المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت.

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أسباب أجبرت المصريين على مهاجمة فودافون

يستعرض دوت الخليج أبرز 5 أسباب أجبرت المصريين على مهاجمة فودافون وذلك من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة فودافون مصر الرسمية لتكون الأسباب واضحة من خلال النقاط التالية:

- نفاد الرصيد، دون استهلاكه.

- ضعف شبكة المكالمات.

- ضعف سرعة باقات الإنترنت.

- سوء معاملة موظفي خدمة العملاء.

- تدشين هاشتاج "أنا مش قافل تليفوني أنا فودافون"

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الجدير بالذكر أن هاشتاج "أنا مش قافل تليفوني أنا فودافون" الذي دشنوا رواد السوشيال ميديا أثار ضجة كبيرة وجدلاً واسعًا وتداوله الآلاف من المشتركين في خدمات فودافون المختلفة سواء باقات فودافون للمكالمات أو باقات فودافون للإنترنت وكان له سبب رئيسي في تجميع عدد المستخدمين النافرين من الشركة.