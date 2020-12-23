فيديو .. لماذا انخفضت أسعار البطاطس فى مصر؟

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث فى مصر" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، إن تراجع التصدير عن العام الماضى سبب رئيسى فى انخفاض أسعار البطاطس، لافتا إلى أن هناك كميات كبيرة من مخزون البطاطس من العام الماضى.

انخفاض أسعار البطاطس

ولفت نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية إلى أن الذى تأثر نتيجة أزمة البطاطس هم الفلاحون وخصوصا الصغار منهم.

وفى سياق آخر، ناشد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين مما وصفه بـ "مقلاة البطاطس"، مشددا على أن انهيار أسعار البطاطس يكوى ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعى لثالث أهم محصول فى مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثانى فى الصادرات المصرية بعد الموالح.