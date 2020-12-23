أستاذ كبد وأمراض معدية: السلالة الجديدة من كورونا قد تكون رحمة من الله

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بقصر العيني، إن مصر أجرت تجارب على لقاح كورونا الصيني، وهو ما يُعد ميزة كبيرة كون وزارة الصحة تابعت النتائج بنفسها؛ مرددًا: «نتائج تجارب لقاح كورونا الصيني التي أجرتها مصر كانت مبشرة».

وأكد عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى»، ببرنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «دوت الخليج» أن هناك لجانا متخصصة على أعلى مستوى لتقييم اللقاحات بشكل عام؛ مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح 13 لقاحا جديدا خلال الفترة المقبلة.

ولفت عمر إلى أن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي ومُتوقع؛ لأن سلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار، لكن لم يثبت وفيات بسببها، مشيرا إلى أنه حال استخدام جيلاتين الخنزير في استخدام لقاح كورونا سيتم الإعلان عن ذلك من الشركة المنتجة.

وأعرب عن أمله في أن تكون تحورات الفيروس سببا في إضعافه، بقوله: «قد تكون رحمة من ربنا، ومش بالضرورة تكون سبب في أعراض أشد خطورة»، مؤكدا أن خطورة كورونا تتمثل في سرعة الانتشار.

وحول التعامل مع مرضى الكبد حال الإصابة بكورونا قال الدكتور أشرف عمر «نشدد على الإجراءات الاحترازية المشددة لأصحاب الأمراض المزمنة، والأمر يكون صعبا مع مرضى الكبد، خاصة أصحاب الحالات المتأخرة»، مطالبا أصحاب الأمراض المزمنة بتشديد الإجراءات الاحترازية كون هناك احتمالية لانتقال الفيروس عبر العين.