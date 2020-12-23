نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه الدفعة الرابعة برقم البطاقة من خلال وزارة القوى العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتفع عمليات البحث في جمهورية مصر العربية عبر محركات البحث عن ما يطلق عليها منحة العمالة الغير منتظمة والتي تقدر ب500 جنية مصري في دفعتها الثالثة وذلك من خلال رابط الاستعلام عن المنحة الغير منتظمة والذي تم تفعيله من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من أجل مساعدة كل العاملين فى القطاعات الغير مومن عليها كعمال البناء والمحاريين والنقاشيين وعمال التحميلات وعمال النظافة وغيرهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وذلك بسبب أنتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك عليهم.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ويستطيع كل شخص قام بالتسجيل في المنحة من معرفة أهليته للحصول على المنحة وذلك من خلال رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المخصص من قبل الوزارة عبر كتابة الرقم القومى الخاص به بشكل صحيح وسليم من خلال الخطوات الأتية:-

الدخول الى رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منظمة اختيار منحة العمالة الغير منتظمة من علامات التوبيب كتابة رقمك القومى كاملا وبدون خطاء كتابة رقم هاتفك المسجل لدى وزارة التضامن ومن ثم الضغط على الاستعلام

منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه

وينتظر كل من سجل في المنحة وقت حصولهم عليهم حيث يقدر عدد المسجلين بأكثر من 500 ألف شخص حيث ان قطاع العمالة الغير منتظمة كبير وله فروع كثيرة ومن أجل ذلك منذ أطلاق المنحة في دفعتها الأولي منذ أعلان رئيس الجمهورية فرض حظر التجوال لمنع أنتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد والذي قد أستمر حتى بداية الصيف الماضي وتسبب في عراقيل أقتصادية كثيرة لقطاعات البناء وعمال اليومية وعمال المطاعم في مختلف أنشطتهم والتي قد تأثرت بشكل مباشر بسبب تلك الأحداث الغير متوقعة التي بدأت من شهر مارس الماضي