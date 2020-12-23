طارق شوقى : وقف طباعة الكتب بعد انتهاء توزيع التابلت على طلاب الثانوية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، أن وزارته سمحت باصطحاب كتاب المدرسة أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية منذ عام 2018، لافتا إلى أن توزيع أجهزة التابلت على جميع مراحل الثانوية العامة تكلف 9 مليارات جنيه.





وقال، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "عند اكتمال توزيع أجهزة التابلت على كل طلاب المرحلة الثانوية هذا العام الدراسى 2020 – 2021، وكذلك اكتمال بناء منصات رقمية متكاملة على منصة إدارة التعلم المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، أصبح ضروريًا عدم طباعة ملايين الكتب الرقمية نظرا لوجودها فى صورة PDF، وأيضًا فى صورة كتب تفاعلية على موقع الوزارة، وكذلك وجود كافة الكتب على بنك المعرفة فى منصة إدارة التعلم. تابع صفحة وزير التربية والتعليم على فيسبوك من هنا تابلت الثانوية العامة وتابع وزير التربية والتعليم فى منشوره : "يمكن للطلاب زيارة "موقع التعليم الالكترونى" للوزارة حيث تجد كل هذه الكتب مع إمكانية تحميلها مباشرة والعديد من الخدمات الأخرى.. ولا داعى للبحث عن الكتب فى مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء وتكبّد المشقة والأموال حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانًا".

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