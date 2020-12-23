إجراء من المرور لمواجهة الشبورة المائية على الطرق

جدة - نرمين السيد - أكدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للمرور، على أهمية اتباع قائدى المركبات التعليمات التى حددتها الإدارة لتفادى الشبورة المائية التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الايام المقبلة.





وأهابت الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر، وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية. الشبورة المائية وأشارت إلى أنها شكلت غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تغطى عددا كبيرا من الطرق السريعة، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى. ومن المقرر أن غرفة العمليات ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث.

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