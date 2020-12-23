طقس الأربعاء .. شبورة كثيفة على معظم الأنحاء .. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا مصحوبا بـ شبورة مائية كثيفة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود رياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.





وأشار الخبراء إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة .. ويكون الطقس دافئا نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلا.

الشبورة المائية

ويتوقع خبراء الأرصاد تساقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين وثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 20 14

طنطا 20 12

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 12

السلوم 18 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 21 12

نخل 19 04

نويبع 24 18

طابا 18 11

كاترين 20 05

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 25 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 12

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 26 08

حلايب 26 19

الشلاتين 28 18