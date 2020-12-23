أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير الشركة الوطنية "مصر للطيران" 41 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات العربية والدولية والمحلية، تقل أكثر من 4 آلاف و300 راكب.

القاهرة

يستقبل مجلس النواب أعضاءه بقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى 100 نائب، ضمن خطة تنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.

القاهرة

تطلق وزارة الصحة والسكان 10 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، فى 10 محافظات.

المنامة

يعقد المجلس الوزارى العربى للسياحة اجتماعه الـ 23، الذى تستضيفه البحرين افتراضياً، بمناسبة اختيار المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2020.

دبى

تنظم الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، ممثلة فى نادى دبى للصحافة، حفلا افتراضيا، لتكريم الفائزين بالجائزة، تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى.

نيامى

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فريق سونيديب، على ملعب "الجنرال سينى كونتشى" فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

القاهرة

يواجه المنتخب الوطنى لكرة القدم النسائية، تحت 20 سنة، نظيره اللبنانى وديا، على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى فى الواحدة ظهرا، استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم.