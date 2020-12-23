حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 24-12-2020

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
حظك اليوم برج الحمل الخميس 24-12-2020
مهنيًا: كن حذرًا من النفقات التي لم تكن تتوقع سداد مستحقاتها أو تغطية عملية شراء لم تشكل كل هذا الحساب.
عاطفياً: تستحوذ مؤهلاتك على انتباه الشريك وتثير إعجابه ، حيث يمكنك تنفيذ أي شيء يطلبه منك دون أن تشعره أنك خاضع له.
صحياً: يجب أن يكون لوضعك المهني والعاطفي تأثير على صحتك.
حظك اليوم برج الثور الخميس 24-12-2020
مهنياً: أنت أمام واقع وقد تحتاج لـ إلغاء بعض المواقت للتعامل مع أمر طارئ.
عاطفياً: لديك درجة عالية من المنطق والنزاهة في تقييم شريكك ، حتى لو كان من أعز الناس على قلبك.
صحياً: لديك فكرة السفر أو التنزه في الطبيعة للاسترخاء ونسيان هموم ومخاوف العمل والراحة.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24-12-2020
مهنياً: الثروات جميلة ومميزة ، تحفزك على الاجتهاد والمثابرة ، الحظ يرافقك ويفتح لك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية.
عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة ، لكن ما تواجهه اليوم مختلف تماماً عن التجارب السابقة.
صحياً: يبدو الجو مظلمًا في كل الأحوال ، تجنب الخلافات المحتدمة خوفًا من الانزعاج.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 24-12-2020
مهنياً: احذر من سوء الفهم أو الخلط في محادثاتك ، كن على علم بكل ما يقال وقم بتدوين الملاحظات ، ولديك فرص مهنية متميزة ، وأنت محظوظ وجني الأرباح.
عاطفياً: تقدم غير متوقع في العلاقة مع الشريك ، بفضل دعمك له في مشروع نوعي يضمن لك مستقبلاً مشرقًا.
صحياً: تجنب التوتر قدر الإمكان ، لأن هذا اليوم يجلب لك المتاعب ، لكنه مؤقت.
حظك اليوم برج الأسد الخميس 24-12-2020
مهنياً: أنت هنا تواجه عيوب علاقاتك بالآخرين ، بخلاف ما فعلوه معك ، ما الذي غيرك أو جعلك شخصًا مختلفًا؟
مهنياً: يمكنك العثور على المساعدة التي كنت تبحث عنها مع الشريك ، لذلك يوصى بالاستفادة القصوى من وجودهم بالقرب منك.
صحياً: أنت محاط بجو عائلي ممتاز ، مهني وعاطفي ، يجعلك مرتاحاً عقلياً وجسدياً.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 24-12-2020
مهنياً: أنت مهتم بالمشروعات المشتركة مع مجموعة موحدة ، وتستخدم حيويتك بشكل فعال للغاية ، روج لعملك بنجاح وتغلغل بقوة في صفوف المنافسة.
عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيد من حبهم لك ويقدر سلوكك معهم ، وهذا ما يجعلهم ينتظرون الفرصة المناسبة لرد الجميل.
صحياً: لا تدع متطلبات الحياة تأخذ راحتك وتجعلك في حالة قلق دائم ، وامنح الوقت للاستمتاع بالحياة.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 24-12-2020
مهنياً: حوافز العمل الحديثة تجعلك أكثر حماساً ونشاطاً ، وتوفر فرصاً متعددة للنجاح على مستويات متعددة.
عاطفياً: لا تسرع في الحكم على الشريك ، لأنه شفاف وحساس لـ حد كبير ، وسيثبت لك أنك أخطأت في تسرعك إليه.
صحياً: لا تذهب للنوم متأخرًا ، بل نم مبكرًا وحاول ألا تتعب نفسك.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 24-12-2020
مهنياً: الكثير من الحظ في صفك في الأيام القليلة التالية ، لذا حاول الاستفادة القصوى من الموقف لتحقيق بعض المكاسب التي طال انتظارها.
عاطفياً: حب مفاجئ ولقاءات رومانسية متعددة ، لكنك تمنع لمس بعض القضايا الحساسة مع الشريك.
صحياً: لا تلجأ لـ المهدئات أو المنومات كثيراً وممارسة الرياضة أو أي نشاط ترفيهي قد يريحك.
حظك اليوم برج القوس الخميس 24-12-2020
مهنياً: لا تتسرع أبداً في اقرار قرارات مصيرية ، قم بمراجعة حساباتك ، وخاصة علاقاتك المهنية.
عاطفياً: كن قوياً وأثبت لمن تحب أنك قادر على تحمل مسؤولية أفعالك في ظل أصعب الظروف.
صحياً: العمل بالنصيحة الطبية ضروري خصوصاً وأنت تنتقل من مرحلة عادية لـ مرحلة استثنائية.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 24-12-2020
مهنياً: تزداد الروح المعنوية والثقة بالنفس بشكل كبير ، لذا فأنت تبحث عن عمل احترافي ويساعدك توترك واستعدادك للمغامرة عبر توقيع عقد استثمار جديد.
عاطفياً: الغيرة من الأسباب السلبية للعلاقة مع الشريك. اجعل نفسك مسئولا أمام الآخرين لتسترخي أكثر.
صحياً: بعد شهور من الانتظار والترقب ، يجب أن تحسم موقفك المتردد من الموضوع الصحي ، لأنه في مصلحتك.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 24-12-2020
مهنياً: حاول الابتعاد عن العداء غير المبرر في العمل ، حيث ستتطلب الخطوة التالية معاملة الآخرين بجدية.
عاطفياً: أنت تحاول إقامة علاقة حديثة وتتطلع لـ أن تكون شخصًا حقيقيًا لديه مشاعر حقيقية.
صحياً: لا تدع اليأس يتسلل لـ نفسك ، ويدمر معنوياتك ويبقيك في حالة ركود.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 24-12-2020
مهنياً: النجاح دورك ، تستعيد حيويتك ، تتلقى إجابة أو إشارة ، وتبدأ مرحلة مهنية وعلاقات حديثة.
عاطفياً: سعادة واسعة في الطريق إليك ، ويرجع ذلك لـ التفاهم الكامل مع الشريك على العناوين الرئيسية.
صحياً: الخضار والفاكهة أساسية في حياتنا كل يوم ، والاعتماد عليها مفيد لصحتنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 24-12-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.