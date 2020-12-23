حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 24-12-2020

حظك اليوم برج الحمل الخميس 24-12-2020

مهنيًا: كن حذرًا من النفقات التي لم تكن تتوقع سداد مستحقاتها أو تغطية عملية شراء لم تشكل كل هذا الحساب.

عاطفياً: تستحوذ مؤهلاتك على انتباه الشريك وتثير إعجابه ، حيث يمكنك تنفيذ أي شيء يطلبه منك دون أن تشعره أنك خاضع له.

صحياً: يجب أن يكون لوضعك المهني والعاطفي تأثير على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 24-12-2020

مهنياً: أنت أمام واقع وقد تحتاج لـ إلغاء بعض المواقت للتعامل مع أمر طارئ.

عاطفياً: لديك درجة عالية من المنطق والنزاهة في تقييم شريكك ، حتى لو كان من أعز الناس على قلبك.

صحياً: لديك فكرة السفر أو التنزه في الطبيعة للاسترخاء ونسيان هموم ومخاوف العمل والراحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24-12-2020

مهنياً: الثروات جميلة ومميزة ، تحفزك على الاجتهاد والمثابرة ، الحظ يرافقك ويفتح لك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية.

عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة ، لكن ما تواجهه اليوم مختلف تماماً عن التجارب السابقة.

صحياً: يبدو الجو مظلمًا في كل الأحوال ، تجنب الخلافات المحتدمة خوفًا من الانزعاج.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 24-12-2020

مهنياً: احذر من سوء الفهم أو الخلط في محادثاتك ، كن على علم بكل ما يقال وقم بتدوين الملاحظات ، ولديك فرص مهنية متميزة ، وأنت محظوظ وجني الأرباح.

عاطفياً: تقدم غير متوقع في العلاقة مع الشريك ، بفضل دعمك له في مشروع نوعي يضمن لك مستقبلاً مشرقًا.

صحياً: تجنب التوتر قدر الإمكان ، لأن هذا اليوم يجلب لك المتاعب ، لكنه مؤقت.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 24-12-2020

مهنياً: أنت هنا تواجه عيوب علاقاتك بالآخرين ، بخلاف ما فعلوه معك ، ما الذي غيرك أو جعلك شخصًا مختلفًا؟

مهنياً: يمكنك العثور على المساعدة التي كنت تبحث عنها مع الشريك ، لذلك يوصى بالاستفادة القصوى من وجودهم بالقرب منك.

صحياً: أنت محاط بجو عائلي ممتاز ، مهني وعاطفي ، يجعلك مرتاحاً عقلياً وجسدياً.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 24-12-2020

مهنياً: أنت مهتم بالمشروعات المشتركة مع مجموعة موحدة ، وتستخدم حيويتك بشكل فعال للغاية ، روج لعملك بنجاح وتغلغل بقوة في صفوف المنافسة.

عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيد من حبهم لك ويقدر سلوكك معهم ، وهذا ما يجعلهم ينتظرون الفرصة المناسبة لرد الجميل.

صحياً: لا تدع متطلبات الحياة تأخذ راحتك وتجعلك في حالة قلق دائم ، وامنح الوقت للاستمتاع بالحياة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 24-12-2020

مهنياً: حوافز العمل الحديثة تجعلك أكثر حماساً ونشاطاً ، وتوفر فرصاً متعددة للنجاح على مستويات متعددة.

عاطفياً: لا تسرع في الحكم على الشريك ، لأنه شفاف وحساس لـ حد كبير ، وسيثبت لك أنك أخطأت في تسرعك إليه.

صحياً: لا تذهب للنوم متأخرًا ، بل نم مبكرًا وحاول ألا تتعب نفسك.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 24-12-2020

مهنياً: الكثير من الحظ في صفك في الأيام القليلة التالية ، لذا حاول الاستفادة القصوى من الموقف لتحقيق بعض المكاسب التي طال انتظارها.

عاطفياً: حب مفاجئ ولقاءات رومانسية متعددة ، لكنك تمنع لمس بعض القضايا الحساسة مع الشريك.

صحياً: لا تلجأ لـ المهدئات أو المنومات كثيراً وممارسة الرياضة أو أي نشاط ترفيهي قد يريحك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 24-12-2020

مهنياً: لا تتسرع أبداً في اقرار قرارات مصيرية ، قم بمراجعة حساباتك ، وخاصة علاقاتك المهنية.

عاطفياً: كن قوياً وأثبت لمن تحب أنك قادر على تحمل مسؤولية أفعالك في ظل أصعب الظروف.

صحياً: العمل بالنصيحة الطبية ضروري خصوصاً وأنت تنتقل من مرحلة عادية لـ مرحلة استثنائية.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 24-12-2020

مهنياً: تزداد الروح المعنوية والثقة بالنفس بشكل كبير ، لذا فأنت تبحث عن عمل احترافي ويساعدك توترك واستعدادك للمغامرة عبر توقيع عقد استثمار جديد.

عاطفياً: الغيرة من الأسباب السلبية للعلاقة مع الشريك. اجعل نفسك مسئولا أمام الآخرين لتسترخي أكثر.

صحياً: بعد شهور من الانتظار والترقب ، يجب أن تحسم موقفك المتردد من الموضوع الصحي ، لأنه في مصلحتك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 24-12-2020

مهنياً: حاول الابتعاد عن العداء غير المبرر في العمل ، حيث ستتطلب الخطوة التالية معاملة الآخرين بجدية.

عاطفياً: أنت تحاول إقامة علاقة حديثة وتتطلع لـ أن تكون شخصًا حقيقيًا لديه مشاعر حقيقية.

صحياً: لا تدع اليأس يتسلل لـ نفسك ، ويدمر معنوياتك ويبقيك في حالة ركود.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 24-12-2020

مهنياً: النجاح دورك ، تستعيد حيويتك ، تتلقى إجابة أو إشارة ، وتبدأ مرحلة مهنية وعلاقات حديثة.

عاطفياً: سعادة واسعة في الطريق إليك ، ويرجع ذلك لـ التفاهم الكامل مع الشريك على العناوين الرئيسية.

صحياً: الخضار والفاكهة أساسية في حياتنا كل يوم ، والاعتماد عليها مفيد لصحتنا.