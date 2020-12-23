نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020 -2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020 -2021.

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن الانتخابات الطلابية تسهم في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة على مدار العام الجامعي، مؤكدا أن الجامعة حرصت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة مع بداية ماراثون الانتخابات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الأستاذ الدكتور حسام رفاعى عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020-2021:

كلية الآداب أمناء اللجان ( الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة، الاجتماعية، العلمية): ريم عباس محمد، آلاء عبد القادر ابراهيم، عبد الله خالد حسين، فاطمة حسين خليل، محمد سمير محمد، منة الله سيد محمد، محمود ثابت شمندى.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: شرف الدين أشرف عبد الفتاح، شروق محمد عبد الرشيد، محمد خليفة عبد المجيد، حسام الدين حمدى عبد القادر، حبيبة إبراهيم محمد، سلمى حمدى عبد الوهاب، إسراء ربيعى شوقى.

كلية الحقوق أمناء اللجان: دنيا أسامة محمد، منار سيد محمد، أحمد محمد جمال، محمد سيد روبي، مصطفى محمد عزت، عصام الدين محمد، عمر محمد الحسين.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: هدير سيد عبد العاطى، ياسمين عادل عيسى، أمير ناصر أمير، مجدى أحمد محمود، رضوى خالد السيد، بسنت محمد محمد، هاجر ابراهيم سعيد.

كلية التجارة وإدارة الأعمال أمناء اللجان: عمر تقي حبشى، عمرو محمد جودة، عبد الرحمن عامر جلال، محمد سامى محمد، عبد الرحمن حمدى محمد، عادل مجدى محمد، احمد عيد عبد الله.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: سلمى إبراهيم حامد، محمد علاء الدين محمد، محمد إبراهيم بدرى، نورهان عادل السيد، عمر حمدى محمد، محمد على محمد، محمد أحمد يوسف.

كلية التربية أمناء اللجان: هبه حسين محمد، حبيبة أحمد محمد، محمد إبراهيم عبد الحليم، فاطمة الزهراء بدوى عبد العال، حبيبة أسامة فاروق، يارا هانى كمال، فاطمة إسلام محمد.