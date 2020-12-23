اليوم..أمانة النواب تواصل استقبال نواب برلمان 2021 الجدد لتسلميم كارنيهات العضوية والحقيبة النيابية

تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة اليوم الأربعاء بعد ان استقبلت أمس الثلاثاء نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية.



ومن المنتظر اليوم الأربعاء23 ديسمبر استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).



