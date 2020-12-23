وزيرة الصحة تكشف المستشفيات المدرجة لتقديم خدمات مواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،عن عقد بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء للإعلان عن المستشفيات التى جرى إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

كما سيجرى الإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، وذلك غدًا الأربعاء بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

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وكانت أكدت مصادر مطلعة من جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت فى تجهيز مستشفى قصر العينى الفرنساوى تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل الاستعدادات التى تتخذها الجامعة تحت قيادة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.