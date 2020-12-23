مصر للطيران: 41 رحلة جوية على متنها 4300 راكب

أعلنت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن 41 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، لندن، بغداد، باريس، أمستردام ، روما، نيويورك، چوبا، ميلانو، البحرين ، عمان، و14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4300 راكب.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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ويجدر الإشارة إلى أن يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.
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