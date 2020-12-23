أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020، تراجعت أسعار الذهب بنحو جنيهين، لتستكمل حلقة تراجعها بعدما انخفضت خلال التعاملات الأمسية بنحو 5 جنيهات، ليحاول المعدن الأصفر لفت الأنظار إليه من جديد ليحقق مكاسب إضافية، وذلك بعد حالة الركود التي شهدها خلال الأونة الأخيرة.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء



انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 18، سعر 698 جنيهًا فيما وصل عيار 21 إلى 814 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم



لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث استقر عيار 24، إلى 930 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,512 جنيهًا.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ترجع زيادة أسعار الذهب بسبب صعوده عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

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الجدير بالذكر، أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل في تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، لذلك ينصح العديد بشراء الذهب في فترات الأزمات مثل هذه الفترة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا.