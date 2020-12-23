موعد مباراة الأهلي أمام سينوديب اليوم

يحل النادي الأهلي اليوم ضيفا على فريق سينوديب بطل النيجر، مساء اليوم ضمن منافسات دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

موعد مباراة الأهلي

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بتوقيت مصر، وتُلعب على ملعب جينرال سيني بالنيجر

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قائمة النادي الأهلي



يدخل النادي الأهلي المباراة بقائمة تعج بالإصابات، آخرها مروان محسن، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، عمرو السولية، رامي ربيعة، وضمت القائمة المسافرة إلى النيجر كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكرى وسعد سمير. يدخل النادي الأهلي المباراة بقائمة تعج بالإصابات، آخرها مروان محسن، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، عمرو السولية، رامي ربيعة، وضمت القائمة المسافرة إلى النيجر كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكرى وسعد سمير. الأهلي بدون موسيماني تعتبر هذه المباراة هي المباراة الثانية التي يخوضها الاهلي بدون مديره الفني الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث غاب عن مباراة غزل المحلة - أخر مباريات الاهلي بالدوري - والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-0، سجلهم كل من محمد شريف (هدفين)، ومحمود عبدالمنعم كهربا. اقرأ أيضا: موسيماني معلقا على هدف أفشة في الزمالك: "كلما شاهدته أشعر بالقشعريرة"