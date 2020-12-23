أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-12-2020، يهتم العديد من المواطنين بمطالعة قائمة الأسعار في الأسواق لمعرفة كل جديد يطرأ على أسعار الخضروات وغيرها من الفاكهة.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في أسواق الفاكهة والخضروات، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الخضروات والتطورات التي تطر على الأسواق بين الحين والآخر من انخفاض بعض الأنواع وارتفاع البعض الآخر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-12-2020



استقرت أسعار الطماطم بين 6 إلى 7 جنيهات، والبصل الأحمر 6.5 إلى 8 والبصل الأبيض 6 جنيهات لـ 8، الثوم 40 والخيار 3.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 جنيه ، البسلة 10 جنيهات والفلفل الألوان 25، والكوسة من 4 إلى 6 ، والبطاطس 4.50 ، الفلفل الرومي 6 جنيهات، الباذنجان العروس مثل الأبيض و الأسود والملون 3.5 ، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة

بلغ سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر الكيلو الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه، والفلفل الألوان 20 و الكوسة والجزر 7 جنيهات لكل صنف والفلفل الرومي والحامي 6 أيضا والكرنب من 8 إلى 10 جنيهات للواحدة.

أسعار الفاكهة اليوم



سجل سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات، والبلح الرملي 5 والبلح الأسود 8 جنيهات والبلح البرحي 30 جنيهاوسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه، اما العنب فتراوح بين 8 - 14 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الجوافة 8 جنيهًا.

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تراوح سعر الرمان بين 5 ل 7 جنيهات، والبرتقال البلدي بين 4 ل 7 جنيهات، أما البرتقال السكري فقد بلغ سعره الـ 8 جنيهات في الأسواق مع بداية موسمه، تجاوز سعر الموز البلدى 10 جنيهات، والتفاح الأحمر والأصفر والأخضر من 15 إلى 25 جنيهًا والموز المستورد 30 جنيها.

