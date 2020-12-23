جامعة القاهرة: تحويل قصر العينى الفرنساوى لمستشفى عزل لمرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى" بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم، وذلك إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل.





وأكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان اليوم الأربعاء، أن تجربة جامعة القاهرة فى تحويل مستشفى الفرنساوى سابقًا إلى مستشفى عزل مع بداية جائحة فيروس كورونا، كانت تجربة ناجحة وفاقت فى معدلات تعافى حالات الإصابة المعدلات الدولية.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حريصة على سلامة العاملين بها، متمنيًا السلامة للجميع وأن لا يصاب أحد من منسوبى الجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور الخشت، أعلن فى وقت سابق، أنه يجرى تجهيز قسم للعزل بمستشفى الفرنساوى، طبقًا للاتجاه الدولى بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، موضحًا أن قسم العزل سيكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى، مع مراعاة الكود العالمى فى ذلك، وبعد ازدياد معدل انتشار الجائحة قرر رئيس جامعة القاهرة تحويل المستشفى بالكامل للعزل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن اختيار مستشفى الفرنساوى للعزل جاء بناء على خطة مدروسة وضعها متخصصون.

يذكر أن مستشفى الفرنساوى صرح طبى عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات فى التخصصات المختلفة، وبها غرفتين عمليات ملحقة بالطواريء وهى مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد بها غرفتين عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.

كما يضم مستشفى الفرنساوى 9 رعايات مركزة بإجمالى أسره 124 سريرا فى مختلف التخصصات والتى تشمل "رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال".

ويقدم مستشفى الفرنساوى العديد من الخدمات الطبية المختلفة فى أقسام متعددة منها: "الطوارئ والإستقبال - الأشعة والتصوير الطبى - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعى - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمى والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوى - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة الإكلينيكية".