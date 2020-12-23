البيئة: نسعى إلى الشراكة مع اليونيدو للحفاظ على التنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمى الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، لاستعراض المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية.





وأكدت وزيرة البيئة أهمية الشراكة مع اليونيدو فى تنفيذ المشروعات التى تحقق كفاءة استهلاك الطاقة فى الصناعة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما يتم التعاون لمراعاة دمج صون التنوع البيولوجى فى الصناعة والتى تعد أحد محاور مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، والذى ترأسه مصر حاليا.

وناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروع جديد حول الاستدامة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجى والمخلفات بمدينة الغردقة، والذى سيتم تمويله من قبل مرفق البيئة العالمى.

كما تناول الاجتماع المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال البرنامج القطرى لليونيدو الذى يضم المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة فى مصر، إذ أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وهناك مشروعات جارى التنسيق بشأنها من ضمنها الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول المستفيدة بتمويلات من صندوق المناخ الأخضر خصوصا فى مشروعات البيئة والطاقة.