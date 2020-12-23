اجتماع الحكومة لـ ضبط النمو السكانى وتطوير القاهرة التاريخية .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "تكليف رئاسى بدء تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أنه تم عرض مشروع تطوير القاهرة التاريخية على الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن الرئيس السيسى كلف بالبدء فى تنفيذ المشروع على الفور حيث ستتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التنفيذ بالتنسيق مع استشارى المشروع.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء استعرض الخطوات التنفيذية للمشروع بحضور اللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات والمهندس محمد الخطيب استشارى المشروع.

وطالب رئيس الوزراء محافظ القاهرة بحصر حدود المناطق التى تشملها عملية التطوير والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بدلية أو ماليا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحى الانتهاء من أعمال التطوير وبعدها يمكن عودتهم مثلما حدث فى حالة تطوير منطقة تل العقارب التى تحولت إلى روضة السيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، عرض أهم المناطق المقترحة التى ستشملها عملية التطوير والتى تضم إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر ومنطقة درب اللبانة ومنطقة باب زويلة ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

وعلى صفحتها الرئيسية ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "استراتيجية شاملة لضبط لانمو السكانى"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعكف على التوصل إلى التصور النهائى للإستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى 2012 -2023 للتعامل من هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وأشار مدبولى إلى أن ما يتم بذله من جهود فى هذا الإطار يأتى بهدف مع أهم التحديات التى تواجه التنمية، وعلى رأسها قضية الزيادة السكانية التى تؤثر سلبيا فى عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.

وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس مديرة المركز الديموجرافى، خلال رئاسة مدبولى أمس اجتماعا لمراجعة التصور النهائى للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى، إلى أن الهدف العام للاستراتيجية يعتمد على ضبط النمو السكانى لمصر من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2,4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية، منوهة إلى أن الأهداف الفرعية للاستراتيجية تتضمن تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع شارك فيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور طارق محمد توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، ولادكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للأمومة والطفولة.

وتحت عنوان "شكرى: حقوق الإنسان فى صلب خطة مصر التنموية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سمح شكرى أكد أن مسيرة التطوير الشامل التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى تمضى بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة ترعى حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصرى قبل أى شىء.

ونقلت الأهرام عن شكرى قوله، خلال لقائه أمس مع رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأعضاء الأمانة الفنية للجنة، إن حقوق الإنسان وبناءه يقعان فى صلب الاستراتيجية التنموية للدولة المصرية، مطالبا بأهمية الرد المهنى والموضوعى على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة بأكثر من لغة أجنبية وعبر الوسائط الإعلامية الحديثة.

وأضافت أن الوزير استمع إلى عرض من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين عام اللجنة لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال لعام الأول من عملها بما فى ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير الوطنية إلى تم تقديمها إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، علاوة على إعداد تعقيب الحكومة السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وفى تناولها للشأن المحلى أيضا ذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "14 مليونا تحت الفحص الطبى فى المرحلة الابتدائية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت فحص 6 ملايين و500 ألف طلب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين غير المصريين المقيمين على أرض مصر فى 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه يتم خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتحت عنوان "31 ديسمبر آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى"، ذكرت صحيفة الجمهورية، أنه بمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى 31 ديسمبر الجارى، أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الرخصة.

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة الأخبار، أنه انطلق فى تمام العاشرة من صباح أمس الثلاثاء حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب وفق الجدول الزمنى المعلن من الأمانة والذى قسم حضور النواب على 6 أيام بدأ أولها أمس لاستخراج الكارنيهات وإنهاء إجراءات العضوية للفائزين بقائمة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وعددهم 100 نائب.

وأضافت الصحيفة أنه تستمر اليوم لاستقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد بإجمالى 100 نائب وغدا الخميس يتم استقبال نواب قائمتى شرق والغرب الدلتا بإجمالى 84 نائبا