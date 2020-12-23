الرى: إقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة لحماية أملاك الرى من كل أشكال التعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بإقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات، مشيرا إلى الأهمية القصوى التى يمثلها تأمين هذه المحطات فى تأمين المنظومة المائية والتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة، وتجنبا لحدوث أى أزمات أو ازدحامات فى المجارى المائية.

وشدد الدكتور عبد العاطى على مواصلة العمل بجميع المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقا للجدول الزمنى المحدد، نظرا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود الإيجابى الهام الذى يمثله هذا المشروع حضاريا وبيئيا واقتصاديا ومجتمعى.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بالإسراع فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، مشيرا لأهمية هذه النظم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميدانى وحصر العمل المكتبى على الضرورات.