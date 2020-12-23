صور.. غلق وتشميع حضانتين و6 بدرومات لمخالفة تغيير النشاط بمدينة السادات

جدة - نرمين السيد - وأوضح منيع فى بيان اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع حضانتين بالعمارات بالمناطق السكنية الـ 6 والـ 13، و6 بدرومات أسفل العمارات السكنية قام أصحابها بفتح صالات جيم فيها بالمخالفة لشروط التخصيص بالمناطق "3 – 7 - 13"، وورشة تصنيع ألوميتال مخالفة بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة الـ11.



وأضاف منيع أنه تم تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، لمنع عودة المخالفات.