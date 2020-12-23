الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس والأحوال الجوية مستقرة حتى نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدة أن البلاد تشهد اليوم طقس دافئ أثناء ساعات النهار.





وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، فى مداخلة لبرنامج "صباح البلد" اليوم الأربعاء، أن هناك طبقة سحب متوسطة وعالية تغطى معظم أنحاء الجمهورية قد يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة، نتيجة وجود هذه السحب. ورجحت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، لافتة إلى أن درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها في هذا الوقت من العام.

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