الدخول مجانا.. الآثار تحتفل بمرور 117 عاما على إنشاء قصر الأمير محمد على

جدة - نرمين السيد - كما وافق على دخول المصريين متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، الإثنين الموافق 28 ديسمبر الجارى مجانا، بمناسبة مرور 117 عاما على افتتاح المتحف.

كما سيتم تخصيص عدد من الأثاريين للقيام بالشرح مجانا للزائرين، مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال زيارة القصر والمتحف.

يأتى ذلك فى اطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية ورفع الوعى السياحى والأثرى بين مختلف فئات المجتمع المصرى.

أشار ولاء بدوى، مدير عام قصر المنيل، إلى أنه بمناسبة مرور 117 عاما على إنشاء قصر الأمير محمد على بالمنيل فإنه سيتم إقامة معرض تراثى لعدد من اللوحات الزيتية فى القاعة الرئيسية بسرايا الإقامة، وأن القصر استغرقت مدة إنشائه أربعين عاما.

وأنشأ الأمير محمد على توفيق هذا القصر إحياء للفنون الإسلامية وإجلالا لها، طبقا لما هو مكتوب على النص التأسيسى للقصر أعلى المدخل الرئيسى.

كما اشتهر الأمير محمد على بجمع التحف والآثار والمقتنيات الثمينة، وكان له فى هذا المجال عيون متخصصة، مهمتهم البحث عن النادر من التحف وجلبها للأمير ليعرضها بقصره ومتحفه الخاص بالمنيل.

واتسم الأمير بأنه كان واسع الاطلاع، محبًا للعلم باحثًا عنه، فاشتهر طيلة حياته بأسفاره ورحلاته حول العالم العربى والعالم الأوروبى باحثًا ومنقبًا، فقد كان دومًا يرى أن العلم ضرورة للأمة والأفراد وأن العلم لا وطن له، ويجب أن يقتبسه الإنسان حيثما يستطيع اقتباسه، وتوفى الأمير عام 1955.