كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع سوء بعض شبكات المحمول، يتساءلون عن قواعد التحويل من شبكاتهم إلى شبكة أخرى. دوت الخليج ترصد فى السطور القادمة كيف تنقل من شبكة لشبكة؟ أولا: ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط. ثانيا: تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل. ثالثا: تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه. رابعا: إدخال الشريحة الجديدة في هاتفه المحمول والتى ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال. يذكر ان هذة الاجراءات قد اعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال شهر يونيو الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد شكاوى بعض المواطنين من سوء الخدمة.. كيف تنتقل من شبكة محمول لأخرى؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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