صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزاً" و أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن" بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزاً، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 22، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع أرقام (23 – 31 – 33 – 34)، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 35 : 44، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 45 : 54، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 55 : 64، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 65 : 74، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 75 : 84، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 85 : 94، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 95 : 101، ومن 103 : 105، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 106 : 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومى الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
اقرأ أيضًا..الإسكان تحدد الأحد موعدًا لبدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بمدينة الفيوم الجديدة
وأضاف رئيس جهاز "دمياط الجديدة"، أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة بيت الوطن، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22 : 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 32 : 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42 : 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52 : 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62 : 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان يكشف موعد تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزاً" و "بيت الوطن" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.