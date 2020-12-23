دوت الخليج ينشر أسماء 100 نائب يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021 اليوم

تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة اليوم الأربعاء بعد ان استقبلت أمس الثلاثاء نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية.

ومن المنتظر اليوم الأربعاء23 ديسمبر استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).وفي السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزي أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو.

تتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية. وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص امنياتة لمجلس النواب الجديد بالتوفيق والسداد.

وأوضح أمين عام مجلس النواب انه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقا للمواعيد الآتية:

قائمة الجيزة وجنوب ووسط الصعيد

1 علاء السعيد ابراهيم عابد مستقبل وطن شخصية عامة

2 عبدالوهاب احمد حسن خليل مستقبل وطن شخصية عامة

3 احمد سعدالدين محمد عبدالرحيم مستقبل وطن شخصية عامة

4 كريم عبدالكريم ابراهيم درويش مستقبل وطن شخصية عامة

5 سعد سليم محمد حسين الجمال الوفد الجديد شخصية عامة

6 ايهاب منصور بسطاوى منصور المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

7 محمد صلاح صالح ابوهميله الشعب الجمهورى شخصية عامة

8 ايمن احمد حسين ابوالعلا الإصلاح والتنمية شخصية عامة

9 نافع عبدالهادى مرسى أبواحمد حماة الوطن شخصية عامة

10 محمد مصطفى بكرى محمد مستقل شخصية عامة

11 نرمين احمد فتحى عبدالمجيد بدراوى مستقبل وطن عامل/فلاح

12 ماهيتاب محمد عبدالهادى حسنين مستقبل وطن شاب

13 صبوره محمد السيد صالح مستقبل وطن شخصية عامة

14 سمر السيد على عطيه سالم المؤتمر شخصية عامة

15 مايسه احمد عطوه عبدالحميد مستقبل وطن شخصية عامة

16 هند محمد سامى محمد رشاد عبدالمجيد مستقبل وطن شخصية عامة

17 فريده احمد طاهر مستقل شخصية عامة

18 الفت على كامل عبدالفتاح عبدالمجيد مصر الحديثة شخصية عامة

19 ابتهاج اسامة احمد الطوخى الشعب الجمهورى ذو إعاقة

20 امل سلامه احمد محمد الحرية شخصية عامة

21 غاده محمود على احمد مستقل شخصية عامة

22 نشوى حامد عبدالحليم اسماعيل الشريف مستقل شاب

23 أميره بهاءالدين بدر ابوشقه الوفد الجديد شخصية عامة

24 عماد سعد احمد السيدحموده مستقبل وطن شخصية عامة

25 يوسف احمد على الصاوى مستقبل وطن شخصية عامة

26 ايمن شكرى هنرى شرموخ مستقبل وطن مسيحي

27 محمد جمال عبدالقادر مستقبل وطن شاب

28 رفعت احمد سعيد درويش المؤتمر شخصية عامة

29 مرفت عبدالعظيم ابراهيم خليفه مستقبل وطن شخصية عامة

30 ياسمين احمد حسن ابوطالب الشعب الجمهورى شخصية عامة

31 حنان محمد عبدالمنعم محمدعلى المؤتمر شخصية عامة

32 منه الله سيد عبدالتواب عبدالحميد الشعب الجمهورى شاب

33 عبدالله على عبدالله محمد مستقبل وطن شخصية عامة

34 على على محمد بدر مستقبل وطن شخصية عامة

35 طاهر حسين مجدى عبده حسين الازهرى مستقبل وطن شخصية عامة

36 حمدى سعد عمر سليمان مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

37 عبير جمال محمد على الشعب الجمهورى شخصية عامة

38 منى عبدالله عبدالغنى احمد مستقبل وطن شخصية عامة

39 مرفت ميشيل نصيف حنين مستقبل وطن شخصية عامة

40 سهام بشاى عبده حنين الوفد الجديد شخصية عامة

41 محمد على عبدالحميد عبدالجواد مستقبل وطن شاب

42 ابراهيم مصرى احمد محمد مستقبل وطن شخصية عامة

43 محمد عزت محمد احمد القاضى مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

44 ناصر شعبان كامل محمود مستقبل وطن شاب

45 احمد رمزى ناجى عبدالرحيم مستقل شخصية عامة

46 ايهاب عادل رمزى حنا الشعب الجمهورى مسيحي

47 هانم حسن ابوالوفا ابراهيم مستقبل وطن عامل/فلاح

48 اميره سعد محمد عبدالله مستقبل وطن شخصية عامة

49 امنيه محمود رجب حسين مستقبل وطن شخصية عامة

50 رشا سعيد صبحى محمد سليمان الوفد الجديد شخصية عامة

51 مها رزق عبدالناصر الطرهونى المصرى الديمقراطى الإجتماعى شخصية عامة

52 منال سيد احمد نصر حماة الوطن شخصية عامة

53 مريم عزت عزيز جرجس الشعب الجمهورى شخصية عامة

54 فاطمه احمد محسن مبارك الإصلاح والتنمية شخصية عامة

55 محمد الباشا عيد احمد محمود مستقبل وطن شخصية عامة

56 ياسر عمر محمد عمر مستقبل وطن شخصية عامة

57 علاء الدين عصام عبدالفتاح عطيه التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

58 احمد مصطفى احمد محمد خليل مستقبل وطن شخصية عامة

59 يحى محمد احمد ابوزيد كدوانى مستقبل وطن شخصية عامة

60 وسيم فخرى تاوضروس داود مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

61 سناء احمد محمد جمال الدين المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح

62 نجلاء محمود احمد محمد الشعب الجمهورى ذو إعاقة

63 مريم عبدالملك القمص مينا عبدالملك مستقبل وطن مسيحي

64 نشوى محمد محمد رائف الوفد الجديد شخصية عامة

65 صفاء جابر ثابت سيد حماة الوطن شخصية عامة

66 تامر عبدالقادر احمد عبدالقادر الوفد الجديد شخصية عامة

67 ابتسام ابراهيم ابورحاب محمد مستقبل وطن شخصية عامة

68 احمد السيد عبدالعال احمد مستقبل وطن شخصية عامة

69 احمد محمدنشأت منصور يوسف مستقبل وطن شخصية عامة

70 طارق محمد عبدالحميد رضوان مستقبل وطن شخصية عامة

71 سامى فتحى فهمى سوس مستقبل وطن مسيحي

72 الهامى محمدفاروق رياض خليل البارودى مستقبل وطن شخصية عامة

73 محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع مصر الحديثة شخصية عامة

74 شعبان لطفى محمد عبدالغنى الشعب الجمهورى شخصية عامة

75 عبله محمد عمر الهوارى مستقبل وطن شخصية عامة

76 ألفت مصطفى عبدالعال محمد الشعب الجمهورى شخصية عامة

77 نانسى نعيم مهنى بطرس الشعب الجمهورى مسيحي

78 مى محمود ابراهيم احمد الوفد الجديد شخصية عامة

79 رقيه عبدالعزيز محمد عبدالمنعم حماة الوطن شخصية عامة

80 غاده محمود على احمد عيسى مستقبل وطن شخصية عامة

81 أشرف رشاد عبدالحميد احمد مستقبل وطن شخصية عامة

82 عبدالنبى محمد عبدالنبى السمان مستقبل وطن عامل/فلاح

83 محمدابوالطيب احمد فخرى احمدقنديل مستقبل وطن شخصية عامة

84 معتز محمد محمود على حسن الحرية شخصية عامة

85 محمد احمد مصطفى عبدالرحمن الشعب الجمهورى عامل/فلاح

86 سحر صدقى عبدالعظيم محمد مستقبل وطن عامل/فلاح

87 رحاب عبدالرحيم اسماعيل السيد مستقبل وطن شخصية عامة

88 نجلاء باخوم رياض غبريال الشعب الجمهورى مسيحي

89 سناء حسان طايع على مصر الحديثة شخصية عامة

90 محمد خليل ابوالمجد احمد العمارى مستقبل وطن شخصية عامة

91 أحمد يوسف أحمد أدريس حماة الوطن شخصية عامة

92 امانى اميل جرس ميخائيل مستقبل وطن مسيحي

93 زينب محمد بغدادى احمد العدل ذو إعاقة

94 حسن سيد خليل محمد مستقبل وطن شخصية عامة

95 على عبدالعال سيد احمد مستقل شخصية عامة

96 ريهام عبدالنبى السيد ابراهيم المصرى الديمقراطى الإجتماعى شخصية عامة

97 نيفين حمدى محمد عبدالله حماة الوطن شخصية عامة

98 حسام الدين صالح محمود عوض الله مستقبل وطن شخصية عامة

99 سيد قاسم محمد شرقاوى مستقبل وطن شخصية عامة

100 ايلاريا سمير حارص عجايبى الشعب الجمهورى مسيحي