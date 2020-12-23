4 نجوم قنابل موقوتة داخل الزمالك

صعوبات بالجملة تواجه نادي الزمالك بعد الإطاحة بمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وبخلاف المشاكل التي يواجهها في إدارة النادي الداخلية إلا ان الأهم هو الصراعات مع اللاعبين حول عقودهم وقيمهم المادية، وفيما يلي يستعرض لكم "دوت الخليج" المشاكل التي تواجه القلعة البيضاء مع لاعبيها..

إمام عاشور يطلب الرحيل

قرر اللاعب الشاب إمام عاشور تبني فكرة رحيله عن النادي على سيبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وهو ما أبلغ به إدارة الفريق الأبيض مبررآ طلبه برغبته في خوض المباريات بشكل مستمر، وبخاصة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة البرتغالي باتشيكو.

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جاء قرار عاشور بطلب الرحيل في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الاولمبي لاولمبياد طوكيو وخوفه من الاستبعاد من تشكيلة الفراعنة بسبب بعد عن المشاركة الاساسية. جاء قرار عاشور بطلب الرحيل في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الاولمبي لاولمبياد طوكيو وخوفه من الاستبعاد من تشكيلة الفراعنة بسبب بعد عن المشاركة الاساسية. حرمان مصطفى محمد من أول مبارتين بأفريقيا كان الاتحاد الافريقي قد وقع عقوبة على مهاجم فريق الزمالك الأول والتي نصت على حرمانه من لعب أول مبارتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب ما نشب منه في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الذي عوقب هو الآخر بنفس العقوبة. اقرأ أيضا: 4 مليون يورو تعطل مسيرة مصطفى محمد الاحترافية .. تفاصيل



خوض الزمالك أول مبارتين له في دوري أبطال أفريقيا بدون مصطفى محمد، لم تكن هي المشكلة التي تواجه الفريق مع مهاجمه الأول ولكن الفارس الأبيض يخاف من رحيل اللاعب من اجل الأحتراف الخارجي، وهو ما جعل ادارة الفريق الحالية تفكر في وضع شرط للموافقة على رحيل اللاعب وهو أن يكون قيمة العرض 6 ملايين يورو والذي كان السبب في رفض العرض المقدم من فريق سانت إتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات المنقضية حيث كان مجمل الصفقة 2.5 مليون يورو. خوض الزمالك أول مبارتين له في دوري أبطال أفريقيا بدون مصطفى محمد، لم تكن هي المشكلة التي تواجه الفريق مع مهاجمه الأول ولكن الفارس الأبيض يخاف من رحيل اللاعب من اجل الأحتراف الخارجي، وهو ما جعل ادارة الفريق الحالية تفكر في وضع شرط للموافقة على رحيل اللاعب وهو أن يكون قيمة العرض 6 ملايين يورو والذي كان السبب في رفض العرض المقدم من فريق سانت إتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات المنقضية حيث كان مجمل الصفقة 2.5 مليون يورو. ويعد توفير بديل لمصطفى محمد بفريق الزمالك هو شرط آخر لرحيله وهو ما يرفضه اللاعب كونه يعتبر الأحتراف الخارجي هو الحلم الذي يجب ان يحققه في الوقت الحالي. ويضع الزمالك امامه اكثر من لاعب مستهدف التعاقد معه تحسبا لرحيل مهاجم الفريق ويأتي في مقدمتهم الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة الى جانب مهاجم افريقي محترف في الدورى الاماراتي، وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا. اقرا أيضا: شوبير:هناك مصلحة في إثارة الجدل حول تجديد لاعبي الزمالك



أوباما يرفض التجديد ويضغط بالتعاون عقد يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك جلسه جمعته مع مسئولو الفريق خلال الايام القليلة الماضية من أجل رغبته في تحديد موقفه النهائي في التجديد من عدمه، وطلب أوباما من ادارة الفريق الحصول على 17 مليون جنيه خلال الموسم الواحد حتى يوافق على التجديد للفارس الأبيض. ولم يحسم المسؤولين في الفريق الموقف النهائي للاعب وأصبحوا في حيرة من أمرهم في مطالبة الجمهور لهم باستقرار القوام الأساسي للفريق بعد المشاكل التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية. ومن جانبه كان يوسف اوباما لاعب الفريق قد أبلغ مسئولي النادي بتلقيه لعرض سعودي خلال فترة الرحيل المنقضية والذي فوجئ المسئولين بأن التعاون السعودي هو ما وراء العرض. اقرا أيضا: خالد الغندور: بالتأكيد الزمالك أفضل من الأهلي في الوقت الحالي