أزمة في الأهلي اليوم .. 10 غيابات تضرب الفريق

يدخل النادي الأهلي اليوم الاربعاء مباراته امام فريق "سونديب" في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعه الرابعة عصرا حسبما حدد بطل النيجر موعدًا للمباراة. ويغيب عن النادي الأهلي اليوم عدة لاعبين بسبب الأصابات ومن ابرزهم عمرو السوليه و مجدي"أفشه"ورامي ربيعه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وتم استبعادهم من بعثة الفريق وناصر ماهر الذي اجر جراحه في الكتف حيث تعرض لإصابة اثناء مباراته مع المارد الأحمر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود لإصابات مختلفه و جونيوراجاي بسبب إصابته في الوتر ويغيب ثلاثة اشهرعن الفريق ومروان محسن تعرض لاصابه عضليه. اقرأ أيضا: موعد مباراة الأهلي أمام سينوديب اليوم

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم :محمد الشناوي وعلي معلول وايمن اشرف وبدر بانون ومحمد هاني ونصف الملعب اليوديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف . التشكيل المتوقع لمباراة اليوم :محمد الشناوي وعلي معلول وايمن اشرف وبدر بانون ومحمد هاني ونصف الملعب اليوديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف . والجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز بالأميره السمراء علي حساب نظيره الزمالك في النهائي الأفريقي بنتيجة 2/1 واحرز الأهداف عمرو السوليه و تعادل للزمالك شيكابالا و انتهت المباراه بهدف مجدي "قفشه"في الدقيقه 86 ،حيث يغيب المدير الفني للأهلي "موسيماني"بسبب إصابته بفيروس كورونا وتم عزلة لحين اجراء مسحة جديده .



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