مدرب بيراميدز يكشف السبب وراء غياب فتحي عن الفريق

كشف محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، السبب وراء ابتعاد أحمد فتحي لاعب الفريق عن التشكيل الأساسي للفريق، مؤكدآ ان كورونا هي من جعلت فتحي يجلس بديلا فى مباراة الأمس لحين استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل.
وأشار فتح الله، ان الفريق قدم أداء جيد في المباراة التي جمعته مع فريق الاتحاد الليبي أمس، والتي قيمت على ستاد الأسكندرية وأنتهت بنتيجة هدف للفريق المصري دون مقابل.
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وقال فتح الله، ان الضغوط التي يعاني منها رمضان صبحي طبيعية وبخاصة بعد الخسارة أمام الاتحاد ثم التعادل مع الزمالك ولكنه قادر على التخلص منها لان لديه طموح وهدف ومتعود على البطولات.
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جدير بالذكر ان نادي بيراميدز واجه فريق الاتحاد الليبي أمس على ستاد الأسكندرية ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" لموسم 2020-2021 والتي انتهت بهدف لصالح بيراميدز دون مقابل.
وسجل الهدف لصالح بيراميدز في الدقيقه 55 عن طريق المهاجم الغاني جون انطوي
وجاء تشكيل بيراميدز المباراة خلال اللقاء كالتالي :
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق
خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا
خط الهجوم: جون أنتوي
يذكر أن نادي بيراميدز كان وصيف الكونفدرالية الموسم الماضي، بعد خسارته للنهائي أمام نهضة بركان.
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