مدرب بيراميدز يكشف السبب وراء غياب فتحي عن الفريق

كشف محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، السبب وراء ابتعاد أحمد فتحي لاعب الفريق عن التشكيل الأساسي للفريق، مؤكدآ ان كورونا هي من جعلت فتحي يجلس بديلا فى مباراة الأمس لحين استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل.

وأشار فتح الله، ان الفريق قدم أداء جيد في المباراة التي جمعته مع فريق الاتحاد الليبي أمس، والتي قيمت على ستاد الأسكندرية وأنتهت بنتيجة هدف للفريق المصري دون مقابل.

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وأكد فتح الله فى مداخلة إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر "أون سبورن إف إم " على الرضا بالفوز الذي حققه الفريق أمس بأعتباره الأول هذا الموسم، والذي جاء بصعوبة خلال مجريات اللقاء. وقال فتح الله، ان الضغوط التي يعاني منها رمضان صبحي طبيعية وبخاصة بعد الخسارة أمام الاتحاد ثم التعادل مع الزمالك ولكنه قادر على التخلص منها لان لديه طموح وهدف ومتعود على البطولات. اقرأ أيضا: أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم 17/12/2020 .. وأبرز تفاصيل المواجهة