باقات الألعاب من اتصالات مصر 2021 بالدقائق.. تبدأ من 2.5

يستعرض دوت الخليج تفاصيل باقات الألعاب من اتصالات مصر 2021 بالدقائق، والألعاب المطروحة عليها لاسيما أن الشباب من عشاق pubg يحتاجون إلى باقات تناسبهم، لذالك نرصد أبرز باقات اتصالات للألعاب بالأسعار.

باقة 90 دقيقة ألعاب من اتصالات

توفر 90 دقيقة للعب بسعر 2.5 جنيه من اتصالات والاشتراك بها عند طريق الرسائل ابعت 253 ل 220 تعرض بـ *556*731# وتشحن وتجدد كل يوم وتسمح لك بهذه الألعاب: pubg, asphalt 9, clash of clans, clash royale, call of duty, etisalat games.

باقة 180 دقيقة ألعاب من اتصالات

تقدم الباقة 180 دقيقة للعب بسعر 3.5 جنيه من اتصالات وللاشتراك بها عن طريق الرسائل ابعت 353 ل 220 او تقدر تتصل بـ *556*732# تجدد وتشحن كل يومين وتسمح لك باللعب على pubg, asphalt 9, clash of clans, clash royale, call of duty, etisalat games.

باقة 360 دقيقة ألعاب من اتصالات

توفر 360 دقيقه للعب بسعر 5 جنيه من اتصالات وللاشتراك بها عن طريق الرسائل ابعت 053 ل 220 او تقدر تتصل بـ *556*733# وتجدد وتشحن كل ثلاثه ايام وتسمح لك بالعاب pubg, asphalt 9, clash of clans, clash royale, call of duty, etisalat games

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480 دقيقة ألعاب من اتصالات

توفر 480 دقيقه ألعاب من اتصالات بسعر 7 جنيه وللاشتراك بها عن طريق الرسائل ابعت 073 لـ 220 او تقدر تتصل ب *556*734# تجدد وتشحن كل اسبوع وتسمح لك بالعاب pubg, asphalt 9, clash of clans, clash royale, call of duty, etisalat games

باقة 720 دقيقة ألعاب من اتصالات

توفر 720 دقيقه ألعاب من اتصالات بسعر10.5 وللاشتراك عن طريق الرسائل ابعت 103 ل220 او تقدر تتصل بـ *556*735# وتجدد الباقة وتشحن كل اسبوع وتسمح لك بالعاب pubg, asphalt 9, clash of clans, clash royale, call of duty, etisalat games

