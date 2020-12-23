فيديو وصور..مصطفي بكري عقب استخراج كارنيه عضوية برلمان 2021:أتمني أن نناقش كل شهر استجواب



وأبدى النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر ، تفاؤلة ببرلمان 2021 لافتا أنه يضم 13 حزبا سياسيا ، 12 حزب فى القائمة الوطنية وحزب النور ، وتنسيقية شباب الاحزاب وفيه أحزاب معارضة ويضم كافة الأطياف السياسية فى المجتمع حيث حصل حزب النور على 7 مقاعد ، بجانب 93 مستقل مما يخلق حالة من الجدل ، وسيجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان وكل ذلك يصب فى مصلحة الوطن .

وأضاف بكرى فى تصريحات له اليوم على هامش إستخراج كارنية العضوية نتمنى ان يناقش البرلمان كل شهر إستجواب وبالتالي سيدفع بالدوله المصرية لمواجهة كافة المشاكل ، ودور البرلمان هو الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ورأينا التحديات التى تواجه الدوله المصرية وموقف البرلمان الاوربي والإدعاءات الكاذبة التى توجه ضد الدوله المصرية ، وبالتالي لابد ان يكون برلمان مصر قوي ويكون على قدر التحديات والتى تواجه مصر ، ولابد أن نبني بلد قوي

وأكد النائب مصطفي بكرى أن ما تحقق على أرض مصر ، من إصلاحات إجتماعية وإقتصادية منذ 2016 لصالح الطبقة المتوسطة حيث أنها رمانه الميزان للمجتمع ، ونتمني تراجع الاسعار ايضا ، والمشروعات القومية تصل لجميع المناطق والمحافظات .

يشار إلي أن الأمانة العامة للبرلمان تستقبل 100 نائب من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

