صور.. مسؤولو الإسكان يتفقدون محطة محولات كهرباء بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الأعمال الأخيرة بمشروع تنفيذ محطة محولات كهرباء بدر 2 جهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة "350م.ف.ا" بمدينة بدر، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسؤولو الجهاز والمشروع، فى إطار الاهتمام بمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية.





وأكد المهندس كمال بهجات، ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة لتنفيذ المشروع، وكذا المتابعة الدورية للانتهاء من تنفيذ الأعمال بجودة وكفاءة عالية، وسرعة دخول المحطة إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة من المشروع.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال داخل المحطة، وتم تنفيذ وربط الخطوط الهوائية، واستكمال وضع الجهد بجميع المراحل، مؤكداً دفع العمل بالمشروع لدخوله الخدمة فى أقرب وقت.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن التكلفة الاستثمارية للمحطة بلغت حوالى 607 ملايين جنيه، حيث تعتبر المحطة من المشروعات الكبرى والمسئولة عن تغذية عدد من المشروعات الهامة ومنها: سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة - مشروعى الإسكان الاجتماعى بالحى السابع، وبالامتداد الشرقى للمدينة - المنطقة الصناعية والمطورين الصناعيين بمساحة 800 فدان - الحديقة المركزية والإسكان المتميز.

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