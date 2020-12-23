تفعيل خط ساخن.. استعدادات القليوبية لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا بحضور الدكتور محمد فوزى مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ومديرى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحى وبنها التعليمى والإسعاف وامانة المجالس الطبية المتخصصة وجمع الفرق الطبية.





وأكد محافظ القليوبية تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ24 ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالى للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المبانى الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

واستعرض الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقريرا عن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، مؤكدا أن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه فى المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أصبح لديه خبرة عالية فى سرعة تشخيص المرض سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجى للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه، مما أدى إلى خفض معدل الوفيات.

وأضاف مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية أن مستشفى بنها التعليمى سيتم تشغيل المبنى القديم اليوم فى حين ان المبنى الجديد الخاص بالجراحات الحرجة والنادرة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى، سيتم تشغيلها خلال الأيام القليلة القادمة إذ سيتم تشغيل 16 سرير عناية مركزة للكورونا وعدد 71 سرير داخلى وسيتم تكليف فريق من مستشفى بنها التعليمى بالتنسيق مع مديرية الصحة للمرور على المستشفيات وتقديم الإستشارات الطبية الخاصة بجائحة كورونا.

ووجه محافظ القليوبية، مدير المرور بضرورة سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهى 114 خط ساخن من التليفون الأرضى و0133222979 "أرضى"، و01555573040 – 01119992624، واتس اب 1220055008 من التليفون المحمول.