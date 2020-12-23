أمانة النواب تستأنف استقبال أعضاء المجلس الجدد من قائمة الصعيد

جدة - نرمين السيد - كان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، فى استقبال النواب الجدد منذ صباح اليوم فى "البهو الفرعونى" المخصص لحفل الاستقبال.

يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق التباعد الاجتماعى حرصا على السلامة الصحية للسادة النواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والسادة الإعلاميين.

وقال المستشار محمود فوزى، أمس الثلاثاء، إن 75 نائبا حصلوا على كارنيهات عضويتهم من مجلس النواب، من أصل 100 نائب من قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

أضاف فوزى، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم، بإمكانهم الحضور فى يوم آخر لاستخراج كارنيهات العضوية، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس حرصت على تحقيق التباعد الاجتماعى، من خلال تقسيم إجراءات استقبال النواب على مدار 6 أيام، بحيث يحضر إلى مقر المجلس 100 نائب يوميا.

وأكد المستشار فوزى أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، فأن الأمانة العامة للمجلس إعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.

وكانت الأمانة العامة قد وضعت جدول لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردى، حيث كان أمس الثلاثاء لاستقبال أعضاء المجلس بنظام القائمة لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، واليوم الأربعاء 23 ديسمبر لنواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب.

ولفتت الأمانة إلى أن الخميس 24 ديسمبر سيكون لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا، ونوهت إلى أن أعضاء المجلس بالنظام الفردى سيتم استقبالهم، على أن يكون يوم الأحد 27 ديسمبر لنواب 5 محافظات وهى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

أضافت، أن يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر سيكون لنواب 10 محافظات وهى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ بإجمالى 108 نواب، على أن يكون الثلاثاء 29 ديسمبر لنواب 12 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.



وكان المستشار محمود فوزى أشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس انتهت، خلال الفترة الماضية، من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال إرسالها بالبريد الإلكترونى، أو عن طريق الحزب الذى ينتمى إليه العضو.



وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التى يرغب فى الانضمام لها كرغبة أساسية، إضافة للجنة التى يرغب فى الانضمام لها كرغبة ثانية.