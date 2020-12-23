مصطفى بكرى: برلمان 2021 يمثل كل الأطياف السياسية

جدة - نرمين السيد - أبدى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تفاؤلة ببرلمان 2021، لافتًا إلى أنه يضم 13 حزبًا سياسيًا، 12 حزبًا فى القائمة الوطنية وحزب النور، وتنسيقية شباب الأحزاب، وفيه أحزاب معارضة، ويضم جميع الأطياف السياسية فى المجتمع، وحصل حزب النور على 7 مقاعد، بجانب 95 مستقلا، ما يخلق حالة من الجدل، وسيجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان وكل ذلك يصب فى مصلحة الوطن.





وأضاف بكرى، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش استخراج كارنية العضوية، نتمنى أن يناقش البرلمان كل شهر استجوابا، وبالتالى سيدفع بالدولة المصرية لمواجهة المشاكل، ودور البرلمان هو الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية ورأينا التحديات التى تواجه الدولة المصرية وموقف البرلمان الأوروبى والادعاءات الكاذبة التى توجه ضد الدولة المصرية، وبالتالى لابد أن يكون برلمان مصر قويًا وعلى قدر التحديات والتى تواجه مصر، ولابد أن نبنى بلدًا قويًا. وأكد النائب مصطفى بكرى أن ما تحقق على أرض مصر، من إصلاحات اجتماعية واقتصادية منذ 2016 لصالح الطبقة المتوسطة، إذ أنها رمانة الميزان للمجتمع، ونتمنى تراجع الأسعار أيضًا، والمشروعات القومية تصل لجميع المناطق والمحافظات.

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