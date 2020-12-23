القوى العاملة تحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

جدة - نرمين السيد - حذر محمد سعفان وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة للبحث عن عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن لوحظ فى الآونة الأخيرة زيادة التعامل مع مواقع إلكترونية خلال البحث عن فرصة عمل بالخارج دون التأكد من مصداقيتها، ويتم استغلال هذه بيانات الباحثين والتواصل مع راغبى السفر والتحايل عليهم.





ونصح وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الأربعاء، المواطنين الراغبين فى السفر أن يكون التعاقد من خلال الوزارة، أو شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة بها من قبل وزارة القوى العاملة والتى يتم التفتيش عليها دوريا، أو من خلال الإعلانات على الصحف وخصوصا الرسمية منها، فضلا عن عدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الالكترونية غير الموثوق بها، وعدم دفع أى مبالغ مالية وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء، وفى قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يلزم الكفيل بدفع تكاليف استقدام العامل وجميع الإجراءات الإدارية.

ودعا الوزير المواطنين بالاستفسار عن أى عرض أو عقد عمل أو إذن دخول من المكتب العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى صفحتها على مواقع التواصل، أو وزارة القوى العاملة بالقاهرة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن هذا التحذير جاء على إثر تلقى الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، عن أنه ظهر مؤخرا تصميم مواقع شبيهة بمواقع أصلية لكبرى الشركات والمستشفيات والمدارس مع تغيير بعض الأحرف من اسم الموقع وتغيير وسائل التواصل ووضع أرقام موبايل وليس ارقام تليفون أرضى، كما هو معتاد، ويتم الرد على المكالمات من خارج الإمارات وفى أغلب الأحيان يكون خارج الدولة مستخدما خاصية تحويل المكالمات، ويتم إرسال عقود مزورة برواتب خيالية، وفى البداية يطلب مبلغ صغير بالدولار أو بالجنيه المصرى ، فإذا تم التحويل يبدأ فى طلب مبالغ أكثر لإنهاء الإجراءات، وفى النهاية يجد الباحث عن عمل أنه دفع أكثر من 60 ألف جنيه، وعند الاستفسار نجد أن عنوان المكتب مزيف والموقع ولا وجود للنصاب داخل الدولة.