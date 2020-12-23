بعد أزمة البطاطس.. نائب المصرى الديمقراطى: نتبنى تشريعا للزراعات التجميعية

وطرح النائب إمكانية عودة نظام الدورة الزراعية للتحكم فى عوامل العرض والطلب للمحاصيل الزراعية وتجنب أثر زيادة العرض على الطلب فى بعض المواسم، وما ينتج عنه من خسائر فادحة للفلاح فوق ما يعنيه أصلاً من مشاكل.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ لمناقشة فكرة الزراعات التجميعية كبديل لنظام الدورة الزراعية التى تم تجربتها فى بعض مناطق الصعيد وتقوم على زراعة محصول واحد فى مربع زراعى كبير بالتنسيق بين ملاك الأراضى ووزارة الزراعة ويساعد ذلك الفلاحين على الاستغلال الامثل للأراضى وتحقيق اقتصاديات أفضل للفلاح.
وعرض سامى، على وزير الزراعة إمكانية تبنى الحزب المصرى الديمقراطى دراسة إصدار تشريع من خلال نوابه فى مجلسى الشيوخ والنواب يقنن موضوع الزراعات التجميعية أو حتى عودة نظام الدورة الزراعية بعد القيام الحوارات المجتمعية اللازمة.
وتطرقت المناقشة مع وزير الزراعة لأهمية هذا التشريع لمواجهة العديد من العوامل السلبية التى تؤثر على الفلاح المصرى نتيجة تفتيت الملكية الزراعية.
وأشار سامى إلى أن تبنى تجربة الزراعة التجميعية أو عودة العمل بالدورة الزراعية سيساهم بشكل كبير فى تحسين اقتصاديات المزارعين وكذلك تقليل هدر مياه الرى الناتج عن زراعة محاصيل مختلفة فى مساحات صغيرة دون تنسيق بين المزارعين.
وأكد النائب فى نهاية اللقاء انه لديه العديد من الملفات التى سيتم عرضها فى لقاءات أخرى مع الوزير وفقًا لاجندة الحزب الذى يعطى أولوية فى برامجه للعامل والفلاح.
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