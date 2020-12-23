القوى العاملة: تعيين 275 شابا بالقطاع الخاص فى جنوب سيناء

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى، إذ صرفت المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 26 ألف جنيه لـ13 عاملا لمنحة مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا، فضلا عن تسجيل 139 عاملا جديدا على المنظومة، وأصدرت 36 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.
وأوضح مدير المديرية أنه تم التفتيش على 238 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم تلقى 90 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ33 شكوى منهم، وتم تسوية 14 شكاوى وديا، و43 شكوى ما زالت تحت البحث.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 70 منشأة، وإعادة التفتيش على 151 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضرا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 42 قياس وبحث 4 شكاوى.
وقال أشرف علم الدين إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، والحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.
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