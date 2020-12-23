التعليم توقع بروتوكول تعاون لدعم المدارس الفنية والتكنولوجية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، يمثله الدكتور أحمد حسنى الحيوى الأمين العام للصندوق.





يهدف البروتوكول إلى دعم وتطوير شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودعم المدارس الفنية التى تطبق المناهج القائمة على الجدارات بشكل عام، من خلال تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتدريب المعلمين والمدققين، ودعم منظومة التقويم النهائى للطلاب فى جميع المدارس الذين يطبقون مناهج الجدارات، والذى سيؤدى بالضرورة إلى تعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين فى الأسواق الإقليمية والعالمية.

يأتى ذلك فى إطار سعى كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إلى تطوير التعليم الفنى والتقنى ورفع جودته من خلال زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج المزيد من التخصصات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر.

وأضاف الوزير، فى بيان له اليوم الأربعاء، "تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.. فالشراكة مع صندوق تطوير التعليم تعد مثالاً يُحتذى به، إذ تمثل الدور الذى يقوم به الصندوق خلال المرحلة القادمة بأنه سيمثل الشريك الأكاديمى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك المساهمة فى تقييم المدارس التى تطبق المناهج القائمة على الجدارات".

وأوضح شوقى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتعمل تلك المدارس على تطبيق الجانب النظرى على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملى من خلال توفير تدريب عملى للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعى.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق سيستغل كل الخبرات المتراكمة لديه فى مجال التعليم الفنى والتقنى للمساهمة فى دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال التعاون مع وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل المدققين من الشركاء الصناعيين للمشاركة فى عملية التقييم كذلك فى تنفيذ عملية التقييم النهائى لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى إجراء دراسات التتبع لتقييم مدى ملائمة خريجى المدارس الفنية لاحتياجات سوق العمل مع وضع سياسات متطورة لتقويم الطلاب ووضع أساليب للتحقق الداخلى والخارجى والتدريب عليها.

وأضاف أن صندوق تطوير التعليم سيقوم بتمويل الأنشطة المذكورة بعد إعداد الدراسات المطلوبة وعرضها على مجلس إدارة الصندوق لإقرارها وتوفير التمويل المطلوب.